Calciomercato Milan – Per Reijnders l’Az chiede 25 milioni

Calciomercato Milan, continua la trattativa per Reijnders

La settimana che comincia domani, si legge, potrebbe essere decisiva per Tijjani Reijnders, con cui il Milan ha un accordo da tempo per un contratto da 1,7 milioni a stagione. Il Milan avrebbe fatto una prima offerta da 19 milioni e 4 di bonus. L’Az invece ieri avrebbe fatto muro: vorrebbe 25 milioni e non ha fretta di chiudere. I contatti potrebbero riprendere fra poco tempo. La parte difficile è capire chi farà un passo indietro. Probabile che alla fine una soluzione si trovi, magari cercando di chiudere l'operazione di calciomercato spendendo un paio di milioni in più. LEGGI ANCHE: Morata, stipendio e clausola frenano il Milan | PM News