Calciomercato Milan – Reijnders si avvicina: contatti continui

Non solo Loftus-Cheek, il Milan continua il lavoro per rinforzare un centrocampo che ha avuto due perdite importanti. Quella di Tonali andato al Newcastle e quella di Bennacer che resterà fuori per molto tempo a causa dell'infortunio alla cartilagine. Per questo, la dirigenza rossonera, potrebbe chiudere altri due colpi in questo calciomercato in mediana. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport che fa il punto sull'obiettivo Reijnders.