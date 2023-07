Un calciomercato , quello del Milan , che è lontano dalla sua conclusione. I rossoneri devono lavorare ancora molto per dare a disposizione di Stefano Pioli una squadra completa che possa fare bene in tutte le competizioni. A centrocampo resta viva l'opzione Reijnders , che sarebbe il preferito dell'allenatore rossonero. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato Milan, prosegue la trattativa per Reijnders

La trattativa, si legge, con l’Az Alkmaar per Reijnders starebbe proseguendo, le parti sono in contatto costantemente per cercare una soluzione e trovare l’accordo per sbloccare l’operazione. Il centrocampista olandese anche ieri ha preso parte all’allenamento con la squadra, con la speranza che l'operazione di calciomercato si possa chiudere in fretta.