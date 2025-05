Calciomercato Milan, Reijnders-City, giorni caldi: fissato il prezzo

Giorni di fuoco quelli legati al calciomercato rossonero. Il Manchester City ha espresso un grandissimo interesse per Reijnders del Milan , con l'intenzione di acquistarlo prima del mondiale per club di metà giugno. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il City è pronto a presentare una prima offerta di circa 50 milioni di euro per il centrocampista olandese.

Manchester City su Reijnders: offerta da 50 milioni, il Milan vacilla

Nonostante l'AD Giorgio Furlani abbia rassicurato tutti i tifosi del Milan della non necessità di vendere, una proposta dal city che dovesse raggiungere i 70 milioni di euro e renderebbe molto difficile per il Milan rifiutare. I mancati introiti della Champions League spingono sempre di più il club di via Aldo Rossi a considerare delle alternative per cercare di far cassa.