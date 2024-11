Calciomercato Milan – Guardiola vuole Reijnders, ma i rossoneri …

Ecco le sue parole: "Le sue prestazioni non sono certo passate inosservate. A livello europeo è uno dei centrocampisti più ambiti. Un’operazione che il Milan non ha esitato a fare nel 2023 fa quando c’era da investire dopo la partenza di Tonali. Sono stati 20 milioni di euro più bonus spesi molto bene per prenderlo dall’AZ Alkmaar. Con Fofana al fianco, l’olandese ha potuto esprimere al meglio il suo potenziale: verticalizzazione del gioco, inserimenti più frequenti e molta più presenza in zona tiro. Anche con l’Olanda le sue prestazioni sono state molto positive. È tutto questo non ha fatto altro che attirare sempre più le attenzioni dei suoi estimatori".