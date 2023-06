Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Su Rebic c’è il Wolfsburg”

Come riportato da Kicker, sul calciatore del Milan, Ante Rebic, in partenza nel prossimo calciomercato, ci sarebbe il Wolfsburg

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe andare incontro a una vera e prorpia rivoluzione, specialmente in attacco. Nel ruolo di punta, infatti, potrebbe rimanere il solo Olivier Giroud . Anche Ante Rebic , non convocato contro la Juventus per scelta tecnica, potrebbe salutare Milanello. Ecco le ultime dalla Germania.

Calciomercato, Wolfsburg su Rebic?

Secondo quanto riportato da Kicker, Ante Rebic è in uscita dal Milan. Il giocatore croato potrebbe lasciare l'Italia per fare ritorno in Bundesliga. Il classe '93 ha mercato in Germania, dove piacerebbe al Wolfsburg guidato da Niko Kovac con cui ha già condiviso un'esperienza all'Eintracht Francoforte. Rebic quindi, potrebbe salutare il Milan, dopo 123 partite giocate con la maglia rossonera e 31 gol. Rebic è arrivato al Diavolo nella stagione 2019-2020 ed è stato uno dei protagonisti della prima gestione di Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Milan, duttilità ed esperienza. Che occasione dalla Premier!