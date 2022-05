Calciomercato Milan – Rebic non è incedibile: le ultime news sul croato

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan nel corso della sessione estiva di calciomercato se arriverà una proposta interessante in sede

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan nella sessione estiva di calciomercato . Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola all'interno di un articolo di disamina sul parco attaccanti della squadra di Stefano Pioli per la stagione 2022-2023 .

Non è stata una grande stagione quella di Rebic con il Milan: è stato fermo per via di molteplici infortuni nella prima parte dell'annata. Poi, però, nel girone di ritorno, Pioli lo ha confinato sempre in panchina, utilizzandolo più da centravanti a gara in corso che come vice di Rafael Leão nel ruolo di esterno sinistro offensivo. Soltanto 3 gol al suo attivo.