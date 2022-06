Calciomercato Milan – Rebic tra riscatto ed esigenza di fare cassa | News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' analizza la situazione che riguarda Ante Rebic . L'attaccante croato è reduce da una stagione deludente a livello personale, in quanto dopo un buon inizio ha avuto a che fare con numerosi infortuni che lo hanno relegato in panchina. Con ancora tre anni di contratto, l'ex Eintracht sarà difficilmente piazzabile sul mercato.

Il giocatore, infatti, si trova davanti ad un vero e proprio bivio. Rebic vuole riscattarsi dopo la brutta stagione, ma il Milan potrebbe sacrificarlo per avere a disposizione ancora più budget da investire sul mercato. Il suo spazio in rossonero, però, è sempre più ristretto. Se prima era il vice Ibrahimovic, quest'anno sia Leao che Giroud gli hanno praticamente negato di essere titolare nella seconda parte di stagione. Il Milan, però, non vorrebbe cederlo per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Oltre al croato, secondo il quotidiano romano, un altro che potrebbe essere ceduto è Alexis Saelemaekers. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?