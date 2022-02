Calciomercato Milan – Real Madrid, Isco con le valigie in mano | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, Isco potrebbe lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione

Sono lontano i fasti di un tempo di Isco, calciatore spagnolo del Real Madrid. Nonostante il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina dei 'blancos', il classe 1992 non ha giocato così tanto. Solamente undici presenze e un gol ne 'La Liga', con tre partite disputate e una rete nella 'Coppa del re', mentre nessuna apparizione nella competizione più ambita dal Real, ovvero la Champions League. Tempi duri per Isco, il quale, secondo la stampa spagnola lascerà il club di Valdebebas. In scadenza di contratto a giugno, l'ex Malaga, salvo clamorosi colpi di scena, andrà via a parametro zero. Nell'estate scorsa Milan, Juventus e Fiorentina hanno mostrato un interesse per il calciatore in questione, chissà se faranno nuovamente un pensierino a giugno.