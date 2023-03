Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Real riparte da Brahim Diaz”

Calciomercato Milan, il Real rivuole Brahim Diaz?

Secondo quanto riportato da AS, il piano del Real Madrid, sarebbe quello di ringiovanire la rosa. In questo senso, i blancos, sarebbero sempre più convinti di riportare a 'casa' Brahim Diaz. Il trequartista, infatti, è un classe 1999. Lo spagnolo, in prestito al Milan, potrebbe essere riscattato dai rossoneri e poi controriscattato dalla squadra di Ancelotti. Secondo quanto riportato dal quatidiano spagnolo, non ci sarebbe, però, nessun tipo di opzione per il Milan, solo un 'gentleman’s agreement' tra i due club. Se ne riparlerà, probabilmente, a fine stagione, quando le due dirigenze potrebbero incontrarsi per discutere della trattativa. Occhio anche a possibili inserimenti di altre squadre nella possibile trattativa tra il Milan e il Real Madrid. A Napoli (e non solo) sicuri, non c’è partita: Milan sfavorito e spernacchiato