Calciomercato Milan – Si lavora per Raveyre: la situazione

Il Milan continua la ricerca per un altro portiere da mettere in rosa. Dopo l'arrivo di Devis Vasquez , i rossoneri sarebbero alla ricerca di un altro profilo da inserire nella squadra. Questo per i noti problemi di Maignan , ma anche per il futuro, considerando il tipo di profilo che si sta cercando al momento.

Calciomercato Milan, si lavora per Raveyre

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan starebbe provando a trovare un'intesa con il Saint-Etienne per Noah Raveyre. Ma al momento la richiesta da 1 milione di euro per un giocatore in scadenza di contratto a giugno sarebbe considerata troppo elevata. L'idea sarebbe quella di presentare una proposta molto inferiore ma con l'inserimento di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. I rossoneri, quindi, potrebbero puntare al portiere 2005, probabilmente più per il futuro che per il presente del club.