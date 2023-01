Calciomercato Milan – Valzer dei portieri: Raveyre possibile a gennaio

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Milan lavora per un altro portiere dopo l'arrivo di Devis Vasquez. Il nome sarebbe quello di Noah Raveyre, classe 2005 del Saint-Etienne. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2023 e i due club starebbero lavorando per un'intesa. La volontà rossonera, si legge, sarebbe quella di portare il giovane prospetto al Milan già a gennaio. Una società in crescita, il Milan vince anche fuori dal campo: i numeri >>>