Calciomercato Milan - Novità sul fronte Rashford — In caso di fumata bianca, sarebbe un gran colpo per il Milan che, di fatto, ripeterebbe con il Manchester United quello che gli inglesi, un anno fa, avevano fatto spedendo Jadon Sancho al Borussia Dortmund. Il quale, una volta ritornato ad 'Old Trafford', è stato venduto bene al Chelsea.

Il Milan ha fatto la sua mossa. Importante perché, una volta constatato il gradimento di Rashford al trasferimento al Milan in questo calciomercato di gennaio, si è fatto vivo concretamente con il Manchester United. Che ha ascoltato con attenzione la proposta di Furlani e ha promesso di dare una risposta il prima possibile.

Non c'è una deadline fissata, ma il Milan si augura di riceverla in 2-3 giorni. Al massimo entro il weekend. Anche Borussia Dortmund, Tottenham, Barcellona e Monaco e hanno sondato Rashford: lo United, ovviamente, non vuole precludersi la chance di ricevere un'offerta migliore di quella rossonera. Ovvero, risparmiare una fetta più consistente sullo stipendio.

Walker soltanto se saltasse la trattativa con i 'Red Devils' — Questo fermo restando che, in caso di interessamento di un club arabo, il trasferimento di Rashford potrebbe essere a titolo definitivo ovvero vendendo il cartellino e liberandosi dell’ingaggio da 13,5 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2028. Il Milan, avendo la possibilità di tesserare - secondo norme federali - un solo calciatore britannico tra Rashford e Walker in questa finestra di calciomercato, d'accordo con l'allenatore Sérgio Conceição ha concordato come sia l'attacco il reparto che necessita di più di rinforzi.

Qualora, però, saltasse la trattativa per Rashford, il Milan dirotterebbe le proprie attenzioni su un altro attaccante, riaprendo, al contempo, la pista per Walker. Che verrebbe a dare esperienza e leadership al reparto arretrato. Con il terzino destro, classe 1990, fortemente interessato a giocare in Serie A. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tomori alla Juventus? Ecco chi arriva al suo posto >>>