CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan , ormai, sembra davvero pronto all'assalto per ingaggiare Marcus Rashford e a questo proposito potrebbe essere davvero importante la decisione da parte di una pericolosa pretendente di defilarsi. A riferirlo è Patrick Berger , giornalista di 'Sky Sport Deutschland'. Secondo quanto riferito, infatti, i rossoneri adesso starebbero spingendo per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante inglese.

Allo stesso tempo il Borussia Dortmund non sembra poter portare Marcus Rashford in Germania in questa sessione invernale di calciomercato. Questo perché le richieste economiche sarebbero troppo costose. Inoltre lo stesso allenatore Nuri Sahin avrebbe chiuso agli arrivi in questa finestra di gennaio.