Non solo il Milan , ma anche la Juventus sarebbe interessata a Marcus Rashford . A riferirlo è Matteo Moretto , esperto di calciomercato, in un post pubblicato sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito anche i bianconeri avrebbero avuto un incontro con il fratello-agente, un primo approccio ufficiale. Nei prossimi giorni il calciatore valuterà con attenzione tutte le ipotesi sul tavolo e prenderà una decizione sul proprio futuro. Ricordiamo che anche il Como ha espresso il proprio interesse nelle ultime ore, grazie all'amicizia tra l'attaccante e Raphael Varane .

