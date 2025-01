Mercato Milan – Mercoledì giornata decisiva per Rashford

In vista della finestra di mercato di gennaio, la dirigenza del Milan è al lavoro per rinforzare l’attacco, e uno dei nomi in cima alla lista è Marcus Rashford. A fare il punto sulle trattative è stato il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Calciomercato - L'Originale, dicendo che la giornata di mercoledì potrebbe rivelarsi decisiva. Ecco, di seguito, le sue parole