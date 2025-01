Calciomercato Milan, capitolo Rashford: il Borussia Dortmund fa all-in su di lui

Si infittisce ancora di più la telenovela legata a Marcus Rashford . L'attaccante inglese è il protagonista assoluto protagonista di questa sessione invernale di calciomercato e fa sognare davvero tanti tifosi, non solo quelli del Milan . Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg sul proprio profilo X, Sebastian Kehl e Nuri Sahin starebbero spingendo per portare Marcus Rashford al Borussia Dortmund . Il club tedesco sta lavorando per cercare di assicurarsi l’attaccante inglese con un prestito, una mossa che è stata decisa dopo la sconfitta di venerdì.

Sfida di mercato

Tuttavia, e come sottolineato spesso, non solo il Borussia Dortmund è interessato a Rashford. Anche il Milan, infatti, si sta muovendo concretamente per provare a chiudere l’accordo e aggiudicarsi il giocatore. La sfida tra i due club si preannuncia intensa, con i rossoneri che sembrano pronti a dare battaglia per assicurarsi il talento inglese.