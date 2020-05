Calciomercato Milan – Rangnick segue Koch, ma spunta il Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO MILAN – Novità dai colleghi tedeschi della ‘Bild’ su Robin Koch, giovane difensore di proprietà del Friburgo. Da mesi si parla dell’interesse del Milan, visto che Ralf Rangnick lo conosce molto bene. Inoltre i rossoneri sono alla ricerca di un centrale affidabile che possa far coppia con Alessio Romagnoli.

Conosciamo meglio Robin Koch. Si tratta di un difensore centrale classe 1996, il prossimo luglio compirà 24 anni. Nato a Kaiserslautern, in Germania, ha cominciato a muovere i primi passi con il calcio proprio nelle giovanili della sua città. Nell’estate 2017 il salto di categoria, passato per 4 milioni di euro al Friburgo. Alto 192 cm, piede destro. Ralf Rangnick, lo ha osservato da vicino, dagli spalti (vuoti) della ‘Red Bull Arena‘, prendendo appunti su un calciatore che già conosce molto bene e che aveva messo nel mirino per il RB Lipsia.

Il difensore tedesco, com’è noto, è nel mirino di molti club. Non solo il Milan: c’è anche il Napoli sulle sue tracce, e nel gennaio scorso era forte l’interesse del Benfica. Si è aggiunta, come detto, anche un’altra concorrente particolarmente importante e agguerrita: il Borussia Dortmund.

Per ora la dirigenza giallonera ha preso solo informazioni. La valutazione di Koch si aggira intorno ai 20 milioni, ma non è da escludere ci possa essere qualche sconto vista la situazione economica causa coronavirus. Intanto il Milan studia una nuova operazione di mercato, proprio in difesa: i dettagli >>>