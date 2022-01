Calciomercato Milan – Randal Kolo Muani, c’è molta concorrenza

Milan che segue con attenzione Randal Kolo Muani, attaccante che si svincolerà a costo zero nel prossimo calciomercato. Le ultime.

Molto presto il Milan dovrà rinforzare l'attacco dal calciomercato, con un attaccante forte e giovane, come Randal Kolo Muani, che i rossoneri seguono da tempo. In estate bisognerà ampliare il parco attaccanti e il francese è uno dei nomi più caldi. Di proprietà del Nantes, ha il contratto in scadenza e non rinnoverà. Ciò significa che può già accordarsi a costo zero per il prossimo anno. Milan assolutamente in coda per aggiudicarselo. Si è pensato anche a un acquisto anticipato, ma la richiesta è di 12 milioni. Classe 1998, può essere un ottimo colpo in prospettiva futura. Può fare sia la prima punta che l'esterno. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>