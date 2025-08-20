Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan: raggiunto l’accordo per Boniface, le cifre

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan: raggiunto l’accordo per Boniface, le cifre

Calciomercato Milan: raggiunto l’accordo per Boniface, le cifre - immagine 1
Arrivano conferme anche dalla Germania. Come riportato da Sky Sport DE, il Milan e il Bayer hanno raggiunto un'intesa per Boniface
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano conferme anche dalla Germania. Come riportato da Sky Sport DE, il Milan e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un'intesa completa per il trasferimento di Victor Boniface. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso con un diritto di riscatto, per un totale complessivo di circa 30 milioni di euro.

Calciomercato, Boniface più vicino al Milan, accordo trovato con il Leverkusen

—  

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fa discutere i tifosi: social divisi. Piano con …

L'unico ostacolo rimasto è l'accordo sulle commissioni legate agli agenti del giocatore. Le parti sono al lavoro per risolvere la questione, con una fiducia in costante aumento per la buona riuscita dell'affare.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA