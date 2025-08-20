Calciomercato Milan: raggiunto l’accordo per Boniface, le cifre

Arrivano conferme anche dalla Germania. Come riportato da Sky Sport DE, il Milan e il Bayer hanno raggiunto un'intesa per Boniface

Arrivano conferme anche dalla Germania. Come riportato da Sky Sport DE, il Milan e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un'intesa completa per il trasferimento di Victor Boniface. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso con un diritto di riscatto, per un totale complessivo di circa 30 milioni di euro.