Arrivano conferme anche dalla Germania. Come riportato da Sky Sport DE, il Milan e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un'intesa completa per il trasferimento di Victor Boniface. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso con un diritto di riscatto, per un totale complessivo di circa 30 milioni di euro.
Calciomercato Milan: raggiunto l’accordo per Boniface, le cifre
L'unico ostacolo rimasto è l'accordo sulle commissioni legate agli agenti del giocatore. Le parti sono al lavoro per risolvere la questione, con una fiducia in costante aumento per la buona riuscita dell'affare.
