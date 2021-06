Calciomercato Milan – Rafael Leao, tre squadre interessate al portoghese

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero potrebbe cedere Rafael Leao. Tre le squadre interessate al portoghese

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Mikkel Damsgaard. Il danese potrebbe diventare un obiettivo concreto soprattutto nel caso in cui fosse ceduto Rafael Leao. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e Jorge Mendes, procuratore del portoghese, per fare il punto della situazione. Il Milan crede nelle potenzialità di Rafael Leao, ma un'offerta importante potrebbe far vacillare la dirigenza: su di lui ci sono Marsiglia, Everton e Wolverhampton. A proposito di Leao, due grandi club hanno messo gli occhi su di lui.