Calciomercato Milan – Rafael Leao, rinnovo vicino: le cifre | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao è letteralmente esploso in questa stagione. Maldini vuole blindarlo

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Rafael Leao. Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il portoghese in questo momento è uno dei giocatori più importanti del campionato. Stefano Pioli si gode i progressi di un giocatore che può davvero diventare un crack del calcio mondiale. Anche contro il Genoa in Coppa Italia ha cambiato completamente la gara.