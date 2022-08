Calciomercato Milan – Leao, il rinnovo spetterà a Gerry Cardinale

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. A sessione finita, però, si dovrà trovare un accordo per il rinnovo. Le news

Daniele Triolo

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo. La società ha deciso di rifiutare qualsiasi proposta arriverà per l'attaccante portoghese, classe 1999, che i 'rumors' degli ultimi giorni hanno accostato di frequente al Chelsea. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola.

Leao è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2024, nel quale, per giunta, è inserita una clausola rescissoria di 150 milioni di euro (attivabile, ad ogni modo, fino al mese di luglio). Per ora, quindi, il Diavolo è in posizione di forza nei confronti di Jorge Mendes, procuratore di Leao. Presto, però, potrebbe non essere più così.

Calciomercato Milan, stallo e distanza per il rinnovo di Leao

Ecco perché urge che il Milan blindi il suo giocatore con un rinnovo di contratto. Per 'Tuttosport', al momento, i dialoghi per il prolungamento dell'accordo tra Leao e il club di Via Aldo Rossi vivono una situazione di assoluto stallo. Il giocatore vorrebbe un ingaggio da top player, sui 7 milioni di euro netti a stagione; il Milan, finora, non è andato oltre ad una proposta di 4,5.

La distanza tra Milan e Leao è ampia e, oltretutto, sul numero 17 rossonero, pende anche la decisione del Tribunale di Milano, che lo ha condannato, di fatto, al pignoramento del 20% dello stipendio mensile fin quando non avrà estinto il debito di 20 milioni di euro, tasse incluse, con lo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale, nel 2018, del contratto che lo legava ai 'Leões'.

Non appena si completerà, dunque, il 'closing' del passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird, il dossier sul rinnovo del contratto di Leao con il Milan finirà sulla scrivania di Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, colui che diventerà, in pratica, l'azionista di maggioranza del club rossonero.

Per blindare Leao, ha evidenziato 'Tuttosport', il Milan dovrà entrare in un'altra fase della gestione del costo del personale, aumentando il suo salary cap interno. Così fosse, trattenere Leao con un contratto fino al 30 giugno 2027 o 2028 sarebbe un bel successo e darebbe nuova forza economica al Diavolo sul cartellino del giocatore.

In caso, invece, il rinnovo non si concretizzasse, è logico pensare ad una sua cessione al miglior offerente nell'estate 2023. Il Milan, infatti, non potrebbe permettersi di perdere a zero un giocatore come Leao.