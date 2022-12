Calciomercato Milan – Leao e Giroud, ecco il rinnovo. Chi per Maignan?

Tanto spazio concesso alle notizie di calciomercato del Milan sui quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 28 dicembre 2022. Manca, in fin dei conti, davvero poco alla riapertura ufficiale delle trattative e i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, hanno intenzione di non farsi cogliere impreparati. Sia in entrata, sia in uscita. E, ovviamente, sulle occasioni che il mercato italiano e internazionale presenteranno. Ecco, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.