Milan, Leao potrebbe andare via a fine stagione — Paulo Fonseca, allenatore rossonero, si aspetta di vedere Leao convinto e determinato nella seduta odierna, perché il tecnico fa le sue scelte in base al rendimento delle partite, certo, ma anche in base a quanto vede in allenamento. Su questo, per esempio, il lusitano è meno 'comprensivo' rispetto a Stefano Pioli. Il quale, spesso, ha tollerato le mancate rincorse all'indietro di Leao, schierandolo quasi sempre titolare.

Leao in panchina nel Milan non può e non deve essere la normalità, malgrado ciò che dica Fonseca. E questo lo sa benissimo anche il club di Via Aldo Rossi, che corrisponde al suo numero 10 uno stipendio di 7 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2028 e che gli ha inserito, nel contratto, una clausola risolutoria di 175 milioni di euro. Conferendogli, così, di fatto, il ruolo di top player della rosa.

Se Leao non ritroverà la centralità nel progetto tecnico del Milan, ha proseguito quindi 'La Gazzetta dello Sport', bisognerà rivedere molte cose. Difficilmente lui accetterà di fare la comparsa. I prossimi mesi, pertanto, saranno fondamentali per capire come andrà avanti questa vicenda per ipotizzare se, intorno a lui, ci saranno sviluppi di mercato. Lo voleva il Barcellona, che potrebbe mettere sul piatto Ansu Fati come parziale contropartita, ma ha problemi economici.

Lui vorrebbe restare. Ma deve convincere (anche) Fonseca — Anche in Arabia Saudita, rispetto al 2023, i club hanno chiuso un po' i rubinetti. E poi, in fin dei conti, Leao ama il Milan e vuole restare in rossonero da protagonista. Il Diavolo, dal canto suo, non pensa a un futuro senza Leao e punta a recuperare la sua stella. Tecnicamente e psicologicamente. Il club ha fatto ciò che poteva per restargli vicino. Leao, in questi giorni, ha accanto il padre e la fidanzata che lo sostengono lontano da Milanello.

Ma da Monza-Milan deve ripartire alla grande, mostrare le sue qualità e convincere l'allenatore. Altrimenti la panchina diventerà davvero una normalità e, a fine stagione, una separazione tra le parti non sarebbe poi più così utopica. Ovviamente, non ai 175 milioni di euro della clausola.