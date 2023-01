Calciomercato – Chelsea, obiettivi Dumfries (Inter) e Leao (Milan)

Rafael Leao, attaccante del Milan, al Chelsea in questo calciomercato invernale? I londinesi vogliono anche Denzel Dumfries dell'Inter

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato invernale del Chelsea. Il club di Todd Boehly, infatti, ha già acquistato Andrey Santos per 12,5 milioni di euro dal Vasco da Gama e David Datro Fofana per 15 milioni di euro dal Molde. Inoltre, sta chiudendo per Benoît Badiashile, difensore del Monaco, per 40 milioni di euro ed Enzo Fernández, centrocampista del Benfica, per cui è pronto a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria.

Calciomercato - Il Chelsea vorrebbe Leao e Dumfries dalle milanesi — Per il 'CorSera', dunque, dinanzi questa insaziabile voracità di mercato del club londinese tremerebbe il Milan, che è in attesa di incontrare Ted Dimvula, avvocato che cura gli interessi di Rafael Leao, poiché rischierebbe di vedersi portare via l'attaccante portoghese, classe 1999, al quale sta cercando di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Leao, tra l'altro, potrebbe non essere l'unico oggetto del desiderio del Chelsea a Milano.

L'olandese potrebbe rientrare nell'operazione Lukaku — I 'Blues', infatti, a fine stagione dovranno sedersi attorno ad un tavolo con l'Inter per discutere condizioni e termini per la probabile permanenza di Romelu Lukaku in nerazzurro. L'Inter punta a prolungare di una stagione il prestito del centravanti belga, inserendo un'opzione di riscatto per il cartellino, ma abbassando le cifre. Richieste plausibili, però, soltanto se i nerazzurri acconsentiranno a cedere Denzel Dumfries al Chelsea. Valutazione dell'olandese secondo l'Inter, almeno 60 milioni di euro. Mercato Milan, colpo a zero in casa Inter? Le ultime news >>>