Calciomercato Milan – Leao incontra il Chelsea. Ma solo da avversario

Rafael Leao non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo, nonostante piaccia al Chelsea. A Gerry Cardinale spetterà la pratica rinnovo

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan, soffermandosi su Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 al centro, in questi giorni, di 'rumors' che lo vorrebbero anche in partenza, con destinazione Chelsea. Bene, Leao giocherà, sì, a 'Stamford Bridge', casa dei 'Blues' di Thomas Tuchel, ma lo farà soltanto da avversario.

Calciomercato Milan, Leao non andrà al Chelsea

I rossoneri, infatti, hanno pescato i londinesi nel girone E di Champions League e, pertanto, l'incrocio tra Leao e Chelsea avverrà. Ma con il nativo di Almada che indosserà la maglia rossonera. Il Diavolo, infatti, per ora non ha ricevuto proposte ufficiali dal club inglese per Leao e, qualora ciò accadesse, Paolo Maldini e Frederic Massara le respingerebbero con convinzione.

La clausola di 150 milioni di euro inserita nel contratto di Leao con il Milan, tra l'altro, è attivabile soltanto fino a luglio. Ciò mette in posizione di forza il club rossonero, che, forte dell'accordo in essere con il suo numero 17 fino al 30 giugno 2024, può rifiutare qualsiasi offerta dovesse arrivare per lui. Secondo quanto filtra dall'Inghilterra, sarebbe stato Jorge Mendes, agente di Leao, ad incoraggiare il Chelsea a farsi avanti.

Leao, però, resterà in rossonero, almeno per questa stagione. A calciomercato finito, nel mese di settembre, però, dovrà giocoforza riaprirsi la partita per il rinnovo del contratto dell'attaccante, con Gerry Cardinale, prossimo a rilevare la maggioranza del club rossonero, deputato a farsi carico della 'patata bollente'. Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>