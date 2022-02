Calciomercato Milan – C’è la cifra del nuovo ingaggio di Rafael Leao | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è al lavoro per far prolungare il contratto di Rafael Leao, in scadenza nel 2023

Enrico Ianuario

E' Rafael Leao il trascinatore del Milan. Quella attualmente in corso è la sua migliore stagione da quando veste la maglia rossonera. Accelerazioni, scatti, qualità nelle giocate e gol: c'è tutto questo nel classe '99 che sta dimostrando di essere l'uomo in più della squadra di Stefano Pioli. Oggi, in occasione della partita contro la Sampdoria, ha anche trovato la sua settima rete stagionale, il che significa aver superato il suo record di gol segnati nelle precedenti due stagioni con il Milan, ovvero 6.

Una settimana perfetta quella del Milan, iniziata con la vittoria del derby, passando per il trionfo in Coppa Italia e conclusa con il ritorno in vetta in campionato. Il progetto del club di via Aldo Rossi è chiaro e preciso, dunque inevitabilmente si guarda altrove, al futuro. Futuro di cui continuerà a farne parte Theo Hernandez, il quale ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 proprio in questi giorni con il Milan. E, adesso, lo stesso destino potrebbe toccare anche a Rafael Leao.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', la dirigenza rossonera è al lavoro per far prolungare la sua avventura al Milan. Come dimostrato in estate, in via Aldo Rossi Leao è considerato uno dei calciatori sia del presente, ma anche del futuro del Diavolo. Maldini e Massara, infatti, dopo aver rifiutato tutte le offerte per il portoghese nei mesi scorsi, adesso sono pronti ad offrire un ingaggio da 4 milioni di euro netti l'anno. I tifosi milanisti non vedono l'ora che si arrivi presto all'annuncio ufficiale. Milan, le top news di oggi: vince il Diavolo, Lazio su Romagnoli.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI