Calciomercato Milan, Rabiot torna in Italia? Le parole della madre-agente

Adrien Rabiot, centrocampista francese del Marsiglia, è finito sul mercato dopo una lite con il compagno di squadra Jonathan Rowe, che ha fatto infuriare De Zerbi e il club. L’ex Juventus, da tempo considerato un pupillo di Massimiliano Allegri, potrebbe quindi cambiare squadra. E chissà magari proprio ritornare dal suo amico Allegri proprio Milan.
Calciomercato Milan, Rabiot è sul mercato. La madre-agente parla del futuro del suo assistito. Ecco le sue parole
Sulla vicenda è intervenuta la madre-agente, Veronique Rabiot. Ecco le sue parole: "Si è trattato di uno shock, perché i litigi tra giocatori non dovrebbero coinvolgere il capitano. Comunque l’Italia non va esclusa tra i possibili scenari, insieme a grandi club di Spagna e Inghilterra".
