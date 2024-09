Calciomercato Milan – Rabiot, rifiutate tutte le destinazioni: ecco la sua reale volontà

Adrien Rabiot dice no alle richieste da Turchia e Arabia. L'ex obbiettivo di mercato del Milan vorrebbe rimanere in Europa

Adrien Rabiot non ha ancora firmato con nessuna squadra perché il centrocampista francese ha richieste elevate, sia dal punto di vista economico che sportivo. Rabiot non è interessato a giocare in campionati che considera inferiori alle sue aspettative e desidera che le sue pretese finanziarie vengano soddisfatte. L'ex obbiettivo del Milan chiede 10 milioni di euro netti a stagione e un bonus alla firma di 15, senza contare la commissione da corrispondere a mamma Veronique. Insomma, cifre davvero alte che per ora hanno di fatto bloccato ogni trasferimento.