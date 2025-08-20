Calciomercato Milan, Rabiot ritorna in Serie A? Servono 15 milioni

Se non dovessero arrivare offerte dall'Inghilterra, chi in Serie A si interesserebbe di Rabiot? Il Milan del suo mentore Allegri si farebbe avanti? Si attendono aggiornamenti.
A inizio calciomercato si era fatto il nome di Rabiot in ottica Milan. Il centrocampista francese è un pupillo di Massimiliano Allegri e i due hanno condiviso l'esperienza alla Juventus. Il rumour era presto svanito perché Rabiot era considerato centrale nel progetto di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Tuttavia, le cose nel calcio cambiano in fretta. Ed ecco che dopo la prima giornata di Ligue 1 è subito scoppiato un caso dentro lo spogliatoio dell'OM. La conseguenza? Rabiot e Rowe sono stati messi sul mercato. E adesso, quale futuro per il centrocampista francese? In proposito, Nicolò Schira - giornalista sportivo - ha dato un aggiornamento su X.
Le sue parole: "Adrien Rabiot è pronto a lasciare l'OM. La sua storia con il Marsiglia è (quasi) giunta al termine e ora il centrocampista francese vorrebbe giocare in Premier League. Il suo piano B è il ritorno in Serie A. Il Marsiglia chiede circa 15 milioni di euro per venderlo".
Se non dovessero arrivare offerte dall'Inghilterra, chi in Serie A si interesserebbe di Rabiot? Il Milan del suo mentore Allegri si farebbe avanti? Si attendono aggiornamenti.
