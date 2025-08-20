Calciomercato Milan, Rabiot ritorna in Serie A? Servono 15 milioni

A inizio calciomercato si era fatto il nome di Rabiot in ottica Milan. Il centrocampista francese è un pupillo di Massimiliano Allegri e i due hanno condiviso l'esperienza alla Juventus. Il rumour era presto svanito perché Rabiot era considerato centrale nel progetto di Roberto De Zerbi al Marsiglia. Tuttavia, le cose nel calcio cambiano in fretta. Ed ecco che dopo la prima giornata di Ligue 1 è subito scoppiato un caso dentro lo spogliatoio dell'OM. La conseguenza? Rabiot e Rowe sono stati messi sul mercato. E adesso, quale futuro per il centrocampista francese? In proposito, Nicolò Schira - giornalista sportivo - ha dato un aggiornamento su X.