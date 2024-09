Calciomercato Milan – Rabiot è un sogno lontano: ecco a chi è vicino ora

Adrien Rabiot, centrocampista svincolato, rappresenta ormai un sogno lontano per il Milan: ecco a chi è vicino in questo momento

Adrien Rabiot ormai rappresenta solamente un sogno lontano per il Milan . Il centrocampista francese, svincolatosi dalla Juventus in estate, è stato seguito dai rossoneri nel corso della sessione di calciomercato conclusasi due settimane fa. Il Diavolo, infatti, era fortemente interessato al mediano transalpino, anche se le richieste di mamma Veronique hanno rappresentato un problema non da poco. La sua intenzione era quella di giocare la Champions League e il club di via Aldo Rossi sembrava la soluzione più facile. Il mancato addio di Ismael Bennacer , però, ha reso tutto vano e alla fine non è avvenuto alcun trasferimento.

Calciomercato Milan - L'ex sogno Rabiot rimane in Francia: vicino ad uno storico club

Una volta conclusasi la sessione estiva di calciomercato e infortunatosi Ismael Bennacer, in ogni caso, il Milan ha ritenuto che non fosse il caso di puntare su Adrien Rabiot, preferendo valorizzare i propri giovani. Secondo quanto riferito da 'L'Équipe', quotidiano francese, nella sua edizione online, il mediano transalpino sarebbe davvero ad un passo dal Marsiglia di Roberto De Zerbi. Questo gli permetterebbe di rimanere in Francia, in un campionato comunque abbastanza competitivo e di non svernare in campionati esotici.