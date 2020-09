Calciomercato Milan – Quasi tutto fatto per Pobega allo Spezia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tommaso Pobega, nel giro di poche ore, diventerà un nuovo calciatore dello Spezia. Il centrocampista rossonero, classe 1999, lascerà il Milan con la formula del prestito secco e si trasferirà in Liguria.

Calciomercato Milan: Pobega è ad un passo dallo Spezia

Pobega, alla corte del tecnico Vincenzo Italiano, avrà modo di giocare con continuità, così come fatto l’anno scorso con il Pordenone (6 gol e 4 assist in 34 gare nel campionato cadetto), ma, stavolta, in una compagine di Serie A. Lo Spezia, infatti, è al debutto storico nella massima serie e sfiderà il Diavolo a San Siro la prossima domenica 4 ottobre alle ore 18:00.

Calciomercato Milan: Pobega via un anno per tornare in rossonero più forte

Il Milan, dopo aver tenuto in rosa Pobega per questo mese di preparazione, ha valutato il ragazzo molto promettente ma anche convenuto che gli sarebbe occorsa un’altra stagione prima di poter essere considerato pronto per un top club come quello rossonero. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>