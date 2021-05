Calciomercato Milan – Quale futuro per Brahim Díaz? Le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz, in rossonero, ha convinto tutti. Ma il suo cartellino appartiene al Real Madrid ...

Daniele Triolo

Nel Milan, in quest'ultimo periodo della stagione, sta brillando particolarmente Brahim Díaz. Il fantasista di Málaga, classe 1999, giunto in rossonero la scorsa estate in prestito secco dal Real Madrid, sembra essersi integrato molto bene a Milano. Al termine del campionato, dunque, i rossoneri vorrebbero sedersi al tavolo con le 'Merengues' per intavolare una nuova trattativa: l'obiettivo è quello di tenerlo a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Ma cosa ne pensa, Brahim Díaz, di questa soluzione? Secondo quanto riferito da 'calciomercato.it', il ragazzo, in fondo, sogna di trionfare con la maglia dei 'Blancos', quella che adora sin da bambino. Il suo futuro immediato, però, dipenderà da chi sarà il nuovo tecnico del Real Madrid, giacché Zinedine Zidane andrà via. Se, nei piani del nuovo allenatore, Brahim Díaz dovesse ancora avere un ruolo marginale, sarà lo stesso numero 21 del Milan a chiedere di restare in rossonero.

Almeno per un altro anno, rinnovando il prestito per un'ulteriore stagione. E, al momento, questa sembra essere l'ipotesi più probabile. Da Madrid, però, non escludano che, stavolta, Milan e Real possano inserire un diritto di riscatto del cartellino in favore del Diavolo. Se ne riparlerà nelle prossime settimane.