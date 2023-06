Calciomercato Milan – Pulisic per il rilancio: su Chukwueze…

Un buco a destra. Spesso in questi anni di gestione Pioli, il punto debole del Milan è stato rappresentato dalla fascia destra , nello specifico in attacco. I rossoneri, in questa sessione di calciomercato , potrebbero andare alla ricerca di un calciatore nuovo da inserie in quella parte di campo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio dei possibili obiettivi.

Calciomercato Milan, piacciono Pulisic e Chukwueze

Pulisic al Milan, si legge, potrebbe rilanciarsi su un grande palcoscenico dopo un anno al Chelsea poco produttivo. L'americano potrebbe giocare a destra, dove i rossoneri guardano anche in casa Villarreal con il nome di Samuel Chukwueze. Per il calciatore potrebbe essere una trattativa complessa: il club spagnolo avrebbe ricevuto un'offerta dalla Premier e sparerebbe alto per il suo gioiello. La richiesta sarebbe sui 40 milioni. Un prezzo che per il calciomercato del Milan sarebbe fin troppo elevato. LEGGI ANCHE: Milan, possibile un duello con la Juve per un difensore