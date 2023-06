Calciomercato Milan – Il Diavolo segue da vicino Pulisic | News

Ancora prima che si apra ufficialmente la sessione estiva di calciomercato il Milan è una delle squadre che si stanno dimostrando più attive in tal senso. Da diversi mesi ha infatti chiuso per Marco Sportiello dall'Atalanta a parametro zero ed è in via di definizione anche Daichi Kamada dall'Eintracht Francoforte, anche lui gratis, mentre ha subito un rallentamento la trattativa per Ruben Loftus-Cheek.