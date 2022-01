Calciomercato Milan – PSG, zero sconti per Diallo: ecco quanto vuole

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa, costa tanto secondo il PSG. Leonardo non farà favoritismi ai rossoneri

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato che, sebbene il preferito del Milan come difensore centrale da acquistare in questo calciomercato invernale resti Eric Bailly del Manchester United, subito dietro è piazzato Abdou Diallo del PSG. Il classe 1996, attualmente, è impegnato in Coppa d'Africa con la Nazionale del Senegal. Piace ai rossoneri, che da tempo hanno chiesto informazioni al club francese su di lui.

Per Diallo, però, il PSG non conosce via di mezzo, secondo la 'rosea'. O viene ceduto a titolo definitivo, oppure resta in Francia, alla corte di Mauricio Pochettino, nonostante non giochi tantissimo con il tecnico argentino. Escluso categoricamente che possa essere ceduto i rossoneri con la formula del prestito. I bene informati assicurano che Leonardo, direttore sportivo del PSG ed ex milanista, non farà alcuno sconto al club di Via Aldo Rossi.

Per cedere Diallo, dunque, il PSG vuole non meno di 25 milioni di euro: la società francese si fa forte dell'interesse del West Ham sul ragazzo per mantenere alto il prezzo. Ex Mainz e Borussia Dortmund in Bundesliga, Diallo fu pagato dal PSG, nell'estate 2019, ben 32 milioni di euro. Ecco perché non si fanno sconti a nessuno.