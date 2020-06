Calciomercato Milan – Psg su Kanté: abbandonata la pista Bennacer?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce il ‘Times’, non c’è solo il Real Madrid su N’golo Kanté, centrocampista classe 1991 del Chelsea. Il tabloid inglese è certo di un forte interesse del Psg per il giocatore campione del Mondo in carica con la Francia. I colpi in entrata in casa ‘Blues’ Hakim Ziyech e Timo Werner potrebbero accelerare qualche partenza illustre come quella del numero 7; per questo motivo Leonardo sta provando ad organizzare il colpo.

Uno scenario che potrebbe far sorridere il Milan. Il motivo? Si è spesso parlato di un interesse dei francesi per Ismael Bennacer, centrocampista classe 1997 rossonero. L’acquisto di Kanté potrebbe sicuramente chiudere le porte all’arrivo dell’algerino, che avrebbe bisogno di giocare per continuare la sua crescita. Con l’ex Leicester sarebbe molto più difficile.

