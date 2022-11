Calciomercato Milan – Anche il PSG sulle tracce di N’Dicka | News

Continua ad attirare l'attenzione su di sé Evan N'Dicka. Il difensore dell'Eintracht Francoforte ha il contratto in scadenza a giugno 2023, dunque al termine di questa stagione potrebbe liberarsi a parametro zero. Ciò, però, non esclude un possibile addio già a gennaio, con un indennizzo economico in favore del club tedesco. Secondo quanto riferisce la 'Bild', infatti, il Psg avrebbe intensificato i contatti proprio con N'Dicka, il quale è considerato il piano B qualora dovesse sfumare totalmente la pista Skriniar. Il difensore dell'Inter, infatti, starebbe discutendo del rinnovo con i nerazzurri, motivo per il quale i francesi si starebbero muovendo sul difensore dell'Eintracht. ‘False fatturazioni’, chiesto un anno di reclusione a Galliani e De Laurentiis.