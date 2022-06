Calciomercato Milan – Opzione Draxler per la trequarti dei rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, ha spiegato come Julian Draxler possa rappresentare un'opzione interessante per la trequarti rossonera. È un esubero, infatti, nella rosa del PSG e, secondo le indiscrezioni in possesso dei colleghi della 'rosea', interesserebbe al Diavolo come possibile rinforzo per l'organico di mister Stefano Pioli .

Negli anni in cui fece la grande scalata della sua carriera (dallo Schalke 04 al PSG, passando per il Wolfsburg e per un mancato trasferimento alla Juventus), Draxler era uno dei dieci giovani destinati a prendere in mano il calcio mondiale. Poi, un po' per via del carattere (si dice che tenda ad 'accontentarsi troppo'), un po' per via di qualche problema fisico e di una crescita inferiore alle attese, non ha confermato tutto quanto avrebbe potuto potenzialmente esprimere.