Calciomercato Milan – Il PSG punta un vecchio obiettivo dei rossoneri

Con la sessione invernale ormai alle spalle, il mercato comunque non dorme mai. Un vecchio obiettivo del Milan potrebbe cambiare maglia, ma non per vestire quella rossonera. Si tratta di Evan N'Dicka, difensore centrale dell'Eintracht Francoforte. Con il contratto in scadenza nel 2023, il classe 1999 potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare per i club europei. Secondo il tabloid tedesco 'Bild', il calciatore franco-camerunese sarebbe finito nel mirino del PSG. 'Transfermarkt' valuta N'Dicka circa 28 milioni di euro ma, considerata la sua situazione contrattuale, potrebbe essere ceduto ad un prezzo inferiore. Milan, Donnarumma è tornato a parlare del suo addio: le sue dichiarazioni >>>