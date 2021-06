Calciomercato Milan – Proseguono i contatti per Adli del Tolosa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Amine Adli, esterno offensivo del Tolosa, interessa molto al Diavolo e potrebbe vestire rossonero

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe acquistare Amine Adli, classe 2000, esterno offensivo del Tolosa. Stanno proseguendo, infatti, i contatti con il club francese per il calciatore, autore di 8 gol e 8 assist in 36 gare totali nell'ultima stagione. La mancata promozione in Ligue 1 del Tolosa, superato nel doppio confronto dal Nantes, che ha conquistato dunque la salvezza allo spareggio, potrebbe rappresentare un fattore in favore del Diavolo. Donnarumma via dal Milan? Ecco cosa sarebbe successo realmente >>>