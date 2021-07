Calciomercato Milan – Proseguono i contatti con il Sassuolo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: continuano i contatti con il Sassuolo. Nel mirino Berardi, Raspadori e Scamacca

Il Milan continua a essere molto attivo sul calciomercato. Secondo gazzetta.it proseguono i contatti tra il club rossonero e il Sassuolo, visto che i rapporti tra le due società sono ottimi. Sono tre i giocatori neroverdi osservati con molta attenzione: Gianluca Scamacca,Giacomo Raspadori e Domenico Berardi. Tutti e tre piacciono alla dirigenza rossonera, anche se Raspadori in sostanza viene considerato incedibile da Carnevali. Scamacca e Berardi, invece, potrebbero essere ceduti, ma il Sassuolo è una bottega cara e non farà sconti. Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.