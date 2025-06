Calciomercato Milan, proseguono i contatti con il Como per Morata: i dettagli

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Milan e Como proseguono nei contatti per la cessione di Alvaro Morata: ecco i dettagli

Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan non chiude la porta d'uscita. Sono diversi i giocatori rossoneri in bilico e alcuni di questi sono di ritorno a Milanello dopo i rispettivi prestiti. Parliamo anche di Alvaro Morata, centravanti arrivato al Milan durante la scorsa estate ma che, solo a gennaio, si è trasferito in Turchia, al Galatasaray.