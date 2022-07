Mercato Milan – Proposto il giovane Renyer nei mesi scorsi: la situazione

Renyer Luan de Olivera Damasceno è uno dei talenti più fulgidi del Santos ed è stato proposto anche al Milan recentemente da alcuni intermediari. Si tratta di un fantasista, capace di giocare sia sull'ala destra che da centrale. Brevilineo e dotato di grande tecnica, viene paragonato agli ultimi calciatori usciti dalle giovanili del Santos come Neymar e Rodrygo . Sia i rossoneri che la Fiorentina potevano assicurarsi il classe 2003 per un totale di soli 2 milioni di euro , ma nessuna delle due società si è mossa con convinzione. Lo riferisce SempreMilan.it.

Ecco perché, adesso, su Renyer ci sono diversi club europei. Stando a quanto riporta Record, il Benfica e il Leeds avrebbero intavolato una trattativa con il Santos. Il Peixe vorrebbe trattenere il ragazzo per almeno altri sei mesi, in modo da farlo maturare e, perché no, provare a strappare una plusvalenza nella prossima sessione di mercato. Il Milan, al momento, non è interessato a Renyer.