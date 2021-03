Calciomercato Milan – Proposto Hysaj ai rossoneri, pista calda

Al Milan è stato proposto Hysaj a costo zero per il prossimo calciomercato. I rossoneri ci pensano seriamente. Le ultime.

Nel corso del prossimo calciomercato il Milan dovrà intervenire con ogni probabilità sulle fasce e nelle ultime ore si sta facendo strada il nome di Elseid Hysaj. L'esterno difensivo del Napoli ha il contratto in scadenza col Napoli e non rinnoverà. Le parti si sono già incontrate più volte, senza mai raggiungere un accordo. Di conseguenza, salvo clamorosi ribaltoni, Hysaj andrà via. Già ora, ovviamente, può accordarsi con qualche altro club per la prossima stagione. L'albanese, classe 1994, secondo le ultime notizie è stato proposto al Milan e i rossoneri ci stanno seriamente pensando. Hysaj, infatti, può giocare su entrambe le fasce ed è ancora relativamente giovane. In più, ha uno stipendio contenuto e il fatto che possa arrivare a zero può essere un fattore importante. Potrebbe essere lui, dunque, l'erede di Diogo Dalot. Non è detto, comunque, che non possa esserci un doppio colpo Hysaj più il portoghese classe 1999. Anche perché Pierre Kalulu, giovane francese classe 2000, è considerato più un jolly. Inoltre il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>