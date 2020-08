Calciomercato Milan – Pronto il rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’attenzione della dirigenza del Milan nelle ultime settimane si è concentrata gioco forza sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, ma come riporta il Corriere dello Sport nelle scorse ore ci sarebbe stato un importante contatto tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco in scadenza nel 2021 rappresenta uno dei punti fermi sia per Stefano Pioli che per la dirigenza rossonera, e per questo motivo il suo rinnovo diventa di fondamentale importanza.

L’ex Bayer Leverkusen ha ricevuto diverse offerte negli ultimi mesi, soprattutto da club della Bundesliga, ma il turco numero 10 ha dato priorità al Milan, confessando di voler tentare la scalata europea coi rossoneri. L’idea da entrambe le parti è quella di rinnovare il contratto per altre 3 stagioni rispetto alla scadenza del 2021. Un accordo fino al 2024 con un sensibile aumento dell’ingaggio. Su questo punto, però, l’accordo va ancora trovato.

Attualmente Calha percepisce 2,5 milioni a stagione e col rinnovo vorrebbe superare i 3 milioni. Un’intesa non sembra impossibile, anche perché il Milan è ora consapevole dell’importanza del suo numero 10 nei meccanismi di gioco della squadra. Calhanoglu è stato, infatti, il secondo calciatore in Europa ad aver fatto più gol e assist nel periodo post lockdown (6 gol e 7 assist). Solamente un certo Lionel Messi è riuscito a fare meglio di lui.

Dopo 3 anni Calhanoglu si è adattato al meglio al calcio italiano, trovando anche la collocazione migliore in mezzo al campo (trequartista) e ora spera di proseguire la sua avventura al Milan per cominciare a convincere anche in campo internazionale.

