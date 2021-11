Calciomercato Milan – Pronti i rinnovi di Theo, Rafael Leao e Bennacer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero è pronto a rinnovare il contratto a Rafael Leao, Bennacer e Theo Hernandez

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è quello dei rinnovi di contratto. Non solo Franck Kessie e Alessio Romagnoli , ma anche altri giocatori molto importanti. Stiamo parlando di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao , che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono in scadenza nel 2024. Dopo il rinnovo di Stefano Pioli, toccherà a loro tre: anche in questo caso la volontà è quella di continuare insieme.

La strategia rossonera è quella di rinnovare fino al 2026. Sia Rafael Leao, sia Bennacer e sia Theo Hernandez sono in scadenza nel 2024 e quindi l'intenzione è quella di effettuare un prolungamento di altri due anni, così come è successo con Alexis Saelemaekers. Rinnovo biennale così come con Simon Kjaer. Per Theo e Bennacer potrebbe esserci un ingaggio triplicato: oggi guadagnano un milione e mezzo di euro a stagione. Anche Leao passerebbe da 1,4 milioni a più di 3. In totale al Milan costerebbero 80 milioni complessivi, a testimonianza di come la società punti su di loro. Il tutto dovrebbe essere concretizzato entro fine anno. Intanto ecco la nostra esclusiva con Billy Costacurta. Ecco cosa ha detto.