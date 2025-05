Calciomercato Milan, pronta l’offerta per Reijnders: la richiesta rossonera

I tifosi del Milan rischiano di veder avverare un grande incubo. Sono ormai giorni che i rumors parlano dell'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders e si avvicina sempre di più il momento della prima e vera grande offerta. Il club rossonero attende di scoprire quale sarà la cifra presentata dai Citizens, ma non rimane a guardare, anzi.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il Manchester City starebbe pensando di proporre al Milan un'offerta da 60/65 milioni di euro, e un ingaggio da 8 milioni fino al 2030, per il centrocampista recentemente nominato come il migliore della Serie A. Tuttavia, il Milan punta a una somma più elevata, chiedendo non meno di 80 milioni di euro per lasciar partire Reijnders. Insomma, nulla è ancora deciso.