Calciomercato Milan – Primi contatti per il rinnovo di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Gazidis, in questi giorni è alle prese con i rinnovi di alcuni calciatori importanti della rosa. Tutto questo per progettare al meglio il futuro.

Sull’agenda del dirigente sudafricano, c’è sicuramente segnato di rinnovare il contratto ad Hakan Calhanoglu. L’accordo con il centrocampista turco, scade nel 2021, perciò è ora di iniziare a pensare ad un prolungamento. Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, fra Calhanoglu e il Milan, sono iniziati i primi contatti in questo senso. Gordon Stipic, agente del calciatore, ha già ricevuto una telefonata, e nelle prossime settimane, riceverà un’offerta concreta per il suo assistito da parte del Milan.

Intanto, sempre per quel che riguarda i rinnovi dei calciatori del Milan, c’è un messaggio importante di Marco Amelia nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>

